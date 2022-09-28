Слушай Delfi. Потолок цен на энергоресурсы и ЧС в краях у границы с Россией

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- Правительство решило установить потолок цен на энергоресурсы;
- До конца декабря в ряде краев у границы с Россией объявлена чрезвычайная ситуация;
- Плешс: Элксниньшу придется ответить за свое нежелание демонтировать советские памятники;
- Как расплатиться за школьный обед в Риге? Сейчас устраняются технические проблемы платформы www.pusdienlaiks.lv;
- В Риге 6% домов подключены к отоплению, клиенты RNP подключаться не спешат;
- Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу “Северный поток” дал течь сразу в трех местах;
- На оккупированных территориях Украины прошли "референдумы". Госдума еще не знает, когда ей голосовать;
- Лидер победившей в Италии партии заверила Киев в поддержке.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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