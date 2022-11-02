Слушай Delfi. Правительство Кариньша сложило полномочия, председателем Сейма стал Эдвардс Смилтенс
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  • Старое правительство Кариньша сложило полномочия;
  • Председателем Сейма избран Эдвардс Смилтенс из "Объединенного списка";
  • На портале Lativjas gāze временно невозможно было подать показания счетчиков;
  • Большинство латвийцев верят в "мировое правительство";
  • Парк ужасов в Бауске: самоуправление обсудит с организаторами вопросы безопасности;
  • На трассе Паневежис — Рига произошла серьезная авария с участием автомобиля из Латвии;
  • Шойгу: На фронт отправлены 87 000 мобилизованных.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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