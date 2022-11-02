Слушай Delfi. Правительство Кариньша сложило полномочия, председателем Сейма стал Эдвардс Смилтенс

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- Старое правительство Кариньша сложило полномочия;
- Председателем Сейма избран Эдвардс Смилтенс из "Объединенного списка";
- На портале Lativjas gāze временно невозможно было подать показания счетчиков;
- Большинство латвийцев верят в "мировое правительство";
- Парк ужасов в Бауске: самоуправление обсудит с организаторами вопросы безопасности;
- На трассе Паневежис — Рига произошла серьезная авария с участием автомобиля из Латвии;
- Шойгу: На фронт отправлены 87 000 мобилизованных.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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