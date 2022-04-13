Слушай Delfi. Президенты стран Балтии и Польши прибыли в Киев, подозреваемого в убийстве у ТЦ Alfa задержал спецназ
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  • Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши встретятся в Киеве с Зеленским;
  • В прошлом году мэр Стакис заработал 127 766 евро и купил недвижимость за 95 тысяч;
  • Убийство возле ТЦ Akropole Alfa: подозреваемого задержал спецназ полиции;
  • Возле Латвийской оперы появилась символическая надпись: ДІТИ;
  • В вильнюсскую гимназию пришел вооруженный подросток и открыл стрельбу;
  • Макрон отказался называть действия российских войск в Украине геноцидом;
  • Беларусь рассматривает возможность безвиза с Латвией, Литвой и Польшей;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 13 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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