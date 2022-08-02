Слушай Delfi. Причины задержания Панкратова и затор из идущих в Россию судов у берегов Эстонии

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- CГБ: экс-депутат РД Панкратов задержан за действия в интересах России;
- "Давайте называть вещи своими именами". Ринкевич выступил за признание России страной-спонсором терроризма;
- На минувшей неделе количество новых случаев Covid-19 в Латвии возросло на 5,7%;
- В Лиепае снова неспокойно: под окнами найдено тело женщины;
- У берегов Эстонии образовался затор из идущих в Россию судов;
- Семь лет за штурм Капитолия. Суд США дал самый большой срок в деле о беспорядках 6 января;
- Путин выступил против ядерной войны;
- В Болгарии взорвался склад с боеприпасами бизнесмена Гебрева.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 августа.
Эти новости озвучил робот.
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