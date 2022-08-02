Слушай Delfi. Причины задержания Панкратова и затор из идущих в Россию судов у берегов Эстонии
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  • CГБ: экс-депутат РД Панкратов задержан за действия в интересах России;
  • "Давайте называть вещи своими именами". Ринкевич выступил за признание России страной-спонсором терроризма;
  • На минувшей неделе количество новых случаев Covid-19 в Латвии возросло на 5,7%;
  • В Лиепае снова неспокойно: под окнами найдено тело женщины;
  • У берегов Эстонии образовался затор из идущих в Россию судов;
  • Семь лет за штурм Капитолия. Суд США дал самый большой срок в деле о беспорядках 6 января;
  • Путин выступил против ядерной войны;
  • В Болгарии взорвался склад с боеприпасами бизнесмена Гебрева.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 августа.
Эти новости озвучил робот.

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