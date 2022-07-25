Слушай Delfi. Прогнозы Минздрава по новой волне Covid-19, Москва признала факт ракетного удара по порту Одессы
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  • Минздрав: волна Covid-19 придет в Латвию через месяц после выявления нового штамма;
  • Власти Даугавпилса призывают Кабмин объявить ЧП в энергетике из-за щепы;
  • Прогноз экономистов для Латвии: рецессия, но не кризис;
  • Строительство моста в Саркандаугаве подорожало на 1,1 млн евро;
  • В Москве признали факт ракетного удара по порту Одессы;
  • В Хорватии открывают мост в Дубровник, соединивший разделенные части страны;
  • Лавров в Египте хочет заручиться поддержкой и винит Запад в проблемах с продовольствием.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 июля.
Эти новости озвучил робот.

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