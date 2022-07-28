Слушай Delfi. Пройдет экстренное заседание правительства, судьба РСЛ на повестке комиссии Сейма по нацбезопасности

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- На утро четверга назначено экстренное заседание правительства;
- РФ выразила протест Латвии из-за действий в отношении въезжающих российских граждан;
- Судьба Русского союза Латвии: инициативу о закрытии партии оценит комиссия Сейма по нацбезопасности;
- На экзамене по вождению ученик поехал на красный, инспектор машину не остановил;
- Скултский самолет ИЛ-28 перенесли в Музей авиации;
- Лавров в Африке: смотр друзей России и споры о зерне;
- В аэропортах Мюнхена и Франкфурта скопились толпы пассажиров из-за забастовки.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 июля.
Эти новости озвучил робот.
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