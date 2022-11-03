Слушай Delfi. Проверки знаний латышского в школах нацменьшинств и процесс правовой защиты Double Coffee
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  • Центр госязыка проверяет, как педагоги школ нацменьшинств владеют латышским;
  • В отношении управляющего ресторанами Double Coffee начат процесс правовой защиты;
  • Югла: автомобиль сбил двух девочек и покинул место ДТП, просят отозваться свидетелей аварии;
  • В Скуйенской волости из-за погодных условий самолет приземлился на автодороге;
  • Министерство энергетики будет создано; три политических силы все ближе к созданию коалиции;
  • Пиленс: нельзя приватизировать Latvenergo, Latvijas valsts meži и порты;
  • МИД РФ опубликовало заявление "о предотвращении ядерной войны".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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