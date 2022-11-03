Слушай Delfi. Проверки знаний латышского в школах нацменьшинств и процесс правовой защиты Double Coffee

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Центр госязыка проверяет, как педагоги школ нацменьшинств владеют латышским;
- В отношении управляющего ресторанами Double Coffee начат процесс правовой защиты;
- Югла: автомобиль сбил двух девочек и покинул место ДТП, просят отозваться свидетелей аварии;
- В Скуйенской волости из-за погодных условий самолет приземлился на автодороге;
- Министерство энергетики будет создано; три политических силы все ближе к созданию коалиции;
- Пиленс: нельзя приватизировать Latvenergo, Latvijas valsts meži и порты;
- МИД РФ опубликовало заявление "о предотвращении ядерной войны".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 ноября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.