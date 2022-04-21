Слушай Delfi. Растущая заболеваемость гриппом в Латвии и новые санкции против России

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- На прошлой неделе в Латвии выросла заболеваемость гриппом
- Для строительства терминала в Палдиски учредят предприятие с вкладом Латвии в размере 30-40 млн евро
- В Риге у посольства РФ протестовали против сексуального насилия в Украине
- Конкретную дату отказа от российского газа в законопроекте установить пока не удалось
- У памятника Свободы состоится митинг движения "Русский голос против войны"
- На следующей неделе Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать отопление
- США ввели новый пакет санкций против России
- Суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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