Слушай Delfi. Растущая заболеваемость гриппом в Латвии и новые санкции против России
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  • На прошлой неделе в Латвии выросла заболеваемость гриппом
  • Для строительства терминала в Палдиски учредят предприятие с вкладом Латвии в размере 30-40 млн евро
  • В Риге у посольства РФ протестовали против сексуального насилия в Украине
  • Конкретную дату отказа от российского газа в законопроекте установить пока не удалось
  • У памятника Свободы состоится митинг движения "Русский голос против войны"
  • На следующей неделе Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать отопление
  • США ввели новый пакет санкций против России
  • Суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США


Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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