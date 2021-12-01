Слушай Delfi. Разрешена вакцинация детей от 5 до 11 лет. Снегопад продолжится до пятницы

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрили в Латвии: скорее всего детей начнут прививать в конце этого года. За сутки в стране выявлено более тысячи случаев Covid-19, а треть жителей считают статистику заболеваемости завышенной. Тем временем власти Аугшдаугавского края требуют введения ЧС из-за утечки ила. Снегопады в Латвии продолжатся до пятницы. Об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 1 декабря.

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Во вторник в Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, умерли 34 человека. Все умершие — старше 40 лет. 28 скончавшихся с коронавирусом были не привиты или не завершили процесс вакцинации, шесть человек были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 581 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 450 человек были привиты. Сделано 11 794 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

Госсовет по иммунизации одобрил вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Однако при этом приоритетом по-прежнему остается вакцинация пожилых людей и лиц из группы риска. Вакцинация детей была одобрена в связи с доказанными научными данными. Однако в первую очередь рекомендуется прививать детей, которые входят в одну из групп риска по состоянию здоровья и которые могут переносить Covid-19 в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологией, ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет разрешена вакцина Pfizer. Планируется, что вакцинация детей начнется в конце декабря этого года или в начале января 2022 года.

Аугшдаугавский край просит ввести чрезвычайную ситуацию в волостях Науене, Малиново и Ликсна после аварии на иловых полях "Крижи". В результате аварии в окружающую среду попало приблизительно 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Последствия угрожают здоровью людей, безопасности окружающей среды и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре самоуправления. Введение ЧС необходимо для того, чтобы самоуправление могло получать компенсацию от государства за вызванные аварией потери. Сейчас на месте происходит ликвидация последствий. Ил попал в реку Ликсна, жителей призывают не поить скот и не пользоваться колодезной водой.

Накопленный на иловых полях ил можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения, однако, если такое большое количество выбрасывается в окружающую среду, это причиняет значительный экологический ущерб.

33% латвийцев считают завышенными данные о заболеваемости и смертности от коронавируса. 82% населения считают уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии высоким. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации 27% населения поддержали бы введение еще более строгих ограничений. Подавляющее большинство жителей признали, что тщательно соблюдают меры предосторожности. Только 13% населения считают, что ограничения нужно снимать. 51% респондентов считают, что если ситуация ухудшится, ограничения должны применяться ко всему населению, в то время как 21% опрошенных поддерживают введение более строгих требований для определенных групп общества. Треть опрошенных уверены, что публикуемые показатели заболеваемости и смертности в Латвии "завышены". Кроме того, 29% латвийцев полагают, что коронавирус не опасен для людей с сильным иммунитетом. 15% считают это заболевание обычной простудой.

В то же время только 19% латвийцев по-прежнему заявляют, что никто в их окружении не болел коронавирусом.

Средняя брутто-зарплата в Латвии выросла более чем на 10%. В третьем квартале среднемесячная брутто-зарплата в частном секторе составила 1280 евро. По сравнению с третьим кварталом 2020 года она увеличилась на 121 евро или более чем 10%. В общественном секторе средняя зарплата составляла 1287 евро и за год выросла почти на 11%. В секторе госуправления средняя зарплата увеличилась до 1260 евро или почти на 12%.

В течение года быстрее всего росла средняя зарплата в сфере здравоохранения и социального ухода. Она выросла почти на четверть. Самый высокий уровень зарплаты в третьем квартале этого года наблюдался в финансовой отрасли, сфере информационных услуг, здравоохранении, энергетики, госуправлении и строительстве.

Самая низкая средняя зарплата до уплаты налогов была в секторе размещения и питания, а также в сфере образования (988 евро).

Ночью Латвию "накроет" новый циклон, снегопад продолжится до пятницы. Временами будут идти дожди. В западных районах страны ожидаются снегопады и метель, местами на Курземском побережье — сильная метель. Начиная с юго-запада страны снегопад во многих районах перейдет в дождь. Температура воздуха в четверг составит от 0 до +4 градусов, прохладнее всего будет на севере Видземе.

В пятницу снова ожидаются снегопады, местами — сильные. Высота снежного покрова может увеличиться на 20 сантиметров. С уходом циклона температура воздуха местами понизится до -10, -15 градусов.