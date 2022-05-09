Слушай Delfi. Речь Путина на параде 9 мая и медик, фиктивно прививший 11 человек от Covid-19

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- Путин говорил на параде об Украине. О мобилизации объявлено не было;
- Президент Украины заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно;
- Госполиция отчиталась о ситуации по 9 мая: отдельные жители возлагают цветы, все под контролем;
- KNAB инициирует уголовное преследование медика за фиктивную вакцинацию 11 жителей от Covid-19;
- Ринкевич включил в "черный список" Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер;
- Нацобъединение предложило перевести всю начальную школу на латышский язык обучения;
- Крупный пожар на улице Маскавас: пострадали пять человек.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 9 мая.
Эти новости озвучил робот.
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