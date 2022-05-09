Слушай Delfi. Речь Путина на параде 9 мая и медик, фиктивно прививший 11 человек от Covid-19
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  • Путин говорил на параде об Украине. О мобилизации объявлено не было;
  • Президент Украины заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно;
  • Госполиция отчиталась о ситуации по 9 мая: отдельные жители возлагают цветы, все под контролем;
  • KNAB инициирует уголовное преследование медика за фиктивную вакцинацию 11 жителей от Covid-19;
  • Ринкевич включил в "черный список" Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер;
  • Нацобъединение предложило перевести всю начальную школу на латышский язык обучения;
  • Крупный пожар на улице Маскавас: пострадали пять человек.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 9 мая.

Эти новости озвучил робот.

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