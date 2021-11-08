Слушай Delfi: рекордная инфляция и нападение вандалов на "айсберг коррупции"

В Латвии зафиксирована рекордная инфляция с 2009 года, Минздрав ищет добровольцев, готовых ухаживать за больными, а вандалы повредили "айсберг коррупции" — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 8 ноября.

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В воскресенье в Латвии подтверждено 423 новых случая Covid-19, скончались шестнадцать пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Все скончавшиеся были старше 40 лет. Из них 14 человек не были привиты от Covid-19, а двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных 263 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 160 — были вакцинированы. В воскресенье было сделано 5419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

Госпитализирован 101 пациент. Всего в стационарах лечатся 1605 пациентов с коронавирусом, из них 236 в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения обратилось к медикам с призывом помочь. "В латвийских больницах не хватает персонала как для лечения ковид-пациентов, так и больных с другим диагнозом. Для ухода и лечения огромного количества больных на данный момент не хватает сестер, санитаров, анестезиологов, специалистов. Но также очень ждем медиков и с другой специализацией", — говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

Ведомство ждет волонтеров, готовых посвятить хотя бы восемь часов в неделю.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс планировал объявить в Латвии всеобщую мобилизацию медиков. В ответ на это Латвийское общество врачей потребовало отставки министра. Павлютс отложил идею, заявив, что мобилизация будет последним шагом, когда все добровольные методы будут исчерпаны.

На данный момент больницам помогают добровольцы и армия. С 4 ноября Рижской восточной университетской клинической больнице помогает 10 военных. В Рижских 1-ой и 2-ой больнице ежедневно четыре земессарга будут помогать переворачивать больных в кровати, транспортировать их на обследования, распределять еду, а также выполнять ряд других бытовых работ. Дополнительные руки требуются и больнице им. Паула Страдиня. Там психоэмоциональную и практическую помощь больным коронавирусом оказывают волонтеры.

В Латвии — рекордная инфляция. Уровень потребительских цен в Латвии в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). В последний раз столь высокая годовая инфляция в стране была зафиксирована в апреле 2009 года.

По сравнению с сентябрем средний уровень цен в Латвии вырос на 1,1%.

Для сравнения: годовая инфляция в сентябре составила 4,8%, в августе — 3,7%, в мае-июле не превышала 3%, в первые три месяца года колебалась вокруг нулевого значения.

Согласно данным ЦСУ, наибольший вклад в рост цен внесло подорожание тепловой энергии, электроэнергии и природного газа, автомобильного топлива, а также — продуктов питания.

В декабре начнется перестройка Дома конгрессов в Риге, который после ее завершения будет называться концертным залом имени Кронвалдса, сообщает LETA.

Проект предусматривает увеличение количества мест для зрителей в Большом зале до 1283, улучшение технического оснащения сцены и акустики, обновление вестибюля и других помещений общего пользования.

Затраты на первую очередь проекта составят 14,5 млн евро. Большую часть финансирования Rīgas nami планирует привлечь в виде займа из Госказны, а вложения самого предприятия составят около 1 млн евро.

Строительная компания планирует завершить перестройку Дома конгрессов к лету 2023 года.

Как отметила руководитель Дома конгрессов Мара Лиепиня, здание больше не выполняет те функции, для которых предназначалось, когда было построено в 1982 году. К тому же с момента постройки в здании не проводился капитальный ремонт.

Руководитель Rīgas nami Винета Верика отметила, что смена названия станет новым началом и для здания, и для парка Кронвалда, и для Риги. Новое название концертный зал получит не только благодаря его расположению в парке Кронвалда, но и в честь большого вклада Атиса Кронвалдса в развитие латышской культуры.

"Айсберг коррупции" могли повредить вандалы. В конце октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило на берегу Даугавы арт-объект "Айсберг коррупции". Из-за возможного случая вандализма, а также некоторых несовершенств объекта, KNAB приняло решение отправить айсберг на доработку.

Впервые объект убрали, чтобы исправить технические недостатки: с согласия Рижской думы предприятие Sparta Media решило зафиксировать айсберг несколькими тросами.

Однако вечером, 7 ноября поступило сообщение о несанкционированной обрисовке и перемещении объекта. Судя по первым признакам, тросы объекта умышленно и злонамеренно перерезаны, поэтому Sparta Media обратился в Госполицию с просьбой расследовать акт вандализма, "направленный против общественной безопасности и репутации KNAB".

В связи с произошедшим KNAB договорился со Sparta Media не возвращать айсберг в Даугаву. Бюро также не выплатит Sparta Media 25 410 евро — часть суммы, которая полагалась предприятию за создание и установку объекта.

Айсберг отремонтируют и отдадут на хранение для сценографических нужд.

KNAB напоминает, что айсберг — только часть кампании, созданной с целью повысить осведомленность общественности о негативных последствиях коррупции, а также снизить терпимость населения к коррупции. KNAB продолжит реализацию остальной части кампании, включая размещение рекламных материалов в медиа. Кампания проводится при финансовой поддержке Европейской Экономической зоны.

Эти новости озвучил робот.