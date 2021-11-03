Слушай Delfi: рекордные цены на электричество и что употребляют подростки

В США разрешили прививать от Covid-19 маленьких детей, подростки из-за локдауна начали чаще принимать наркотики, а в октябре в Латвии зафиксирована вторая самая высокая стоимость электричества с момента открытия рынка — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 3 ноября.

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Во вторник в Латвии зарегистрировано 2718 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти сорока пяти инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Все умершие были старше 50 лет. 41 человек не был вакцинирован от коронавируса или не завершил курс вакцинации, четыре человека были полностью вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1821 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 897 были вакцинированы.

Во вторник в Латвии проведено 27 316 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1578 до 1531 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 158 пациентов с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 1336 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 195 человек — тяжелое.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США официально одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, передает Deutsche Welle.

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу Covid-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Поставляться они будут в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.

По информации регулятора, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет были заражены Covid-19. Как отмечается на сайте CDC, решение проводить вакцинацию детей обусловлено тем, что вакцина продемонстрировала 90,7 процента эффективности профилактики заболеваемости среди детей данной возрастной группы.

Компания Maxima Latvija призывает не вводить дополнительные ограничения по доступности магазинов после 15 ноября. Торговая сеть считает, что все продуктовые магазины и аптеки должны быть доступны для всех каждый день.

Предлагаемые ограничения, которые на этой неделе обсуждаются в правительстве, предусматривают возможность того, что места торговли, площадь которых превышает 1500 м2, смогут работать только по рабочим дням и только в "зеленом" режиме. Это означает, что до 50% крупных продуктовых магазинов будут закрыты по выходным и недоступны для значительной части населения в будние дни, что сделает продукты и лекарства недоступными по всей Латвии, пояснили в предприятии.

Кроме того, введение ограничений такого рода приведет к существенному скоплению большого количества невакцинированных людей в магазинах меньшего формата, таким образом, подвергая большему риску и себя, и окружающих.

Отправляясь за покупками не в ближайший магазин, а туда, где будет разрешено купить продукты и лекарства, невакцинированные жители будут чаще пользоваться общественным транспортом, который является одним из мест, где возможность заразиться значительно больше, отмечают представители торговой сети.

Больше всего от введения новых правил могут пострадать жители регионов, считают в компании. Именно там магазинов товаров и услуг первой необходимости меньше, поэтому возможности жителей купить продукты питания и лекарства ограничены. Покупки часто делаются в магазинах большего формата или в маленьких торговых центрах, где, помимо продовольствия, доступны и другие важные в быту услуги, которые обеспечиваются работой аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров, товаров для животных и других поставщиков необходимых в быту товаров и услуг.

Полиция стала чаще проводить рейды с собаками в школах. Современные подростки употребляют каннабис, амфетамин и ЛСД, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

В конце сентября полицейские провели рейд в одной из школ Салдусского края, где было обнаружено, что восемь учеников употребляли наркотики. У них взяли образцы крови и мочи, а через месяц анализ показал следы употребления каннабиса в организме. Было установлено, что двое из них повторно попали в поле зрения стражей порядка, поэтому подросткам уже грозит уголовное наказание. Шестерым из задержанных грозит административное наказание — предупреждение или штраф от 50 до 280 евро.

Как указал глава 2-го отделения Управления Госполиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, школы стали активно сотрудничать с правоохранительными органами. Однако, если рейды будут проходить чаще, статистика выявленных случаев может увеличиться.

Наркотики все больше распространяются среди подростков. Как отметили в полиции, растет количество осужденных за употребление и хранение психотропных веществ подростков, увеличилось и число повторно задержанных несовершеннолетних. Если три года назад полиция наказала в административном порядке 291 молодого человека и повторно арестовала троих несовершеннолетних, то в прошлом году приговоренных к наказанию подростков было уже на пятую часть больше, а количество повторных задержаний было даже в семь раз больше — повторно в поле зрения стражей порядка попал 21 человек.

В последнее время все больше и больше несовершеннолетних дилеров покупают наркотики в интернете. Многие подростки приобретают психотропные вещества в даркнете. Раньше эти посылки приходили по почте, иногда продавец отправляет место тайника, фотографию и координаты посылки. Подросток просто идет и забирает товар, он даже не видит доставщика, указал представитель полиции.

Наиболее распространенными наркотиками среди школьников являются каннабис, называемый травкой, амфетамин и ЛСД — в народе более известный как кислота. Кроме того, во всех сегментах наркотиков незаконный рынок развивается в сторону синтетических аналогов. Такие вещества более выгодны производителям и торговцам, потому что они дешевле, меньше по весу и объему. Также их качество никем не контролируется. Следовательно, реакция подростка на дозу и ее последствия непредсказуемы.

Сейчас всё больше подростков обращаются к психиатрам за помощью, отмечает Латвийское радио. Спрос уже превышает возможности детских психиатров и наркологов. Ситуация ухудшилась во время локдауна, так как дети стали ограничены в видах деятельности и чаще прибегают к употреблению наркотиков.

В октябре электроэнергия в Латвии была почти в три раза дороже, чем год тому назад. В октябре средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне составляла 106,40 евро за мегаватт-час, что почти в три раза выше, чем в октябре 2020 года, свидетельствует обзор рынка электроэнергии Латвии, подготовленный латвийским оператором высоковольтных линий Augstsprieguma tīkls.

Второй месяц подряд цена на электроэнергию в Латвии выражается трехзначным числом, однако по сравнению с сентябрем она снизилась на 13,8%. После сентябрьского рекорда в октябре была вторая самая высокая цена на электричество в Латвии с момента открытия рынка электроэнергии.

На снижение цен в странах Балтии повлияла более широкая доступность межсетевых соединений, а также более низкие цены в странах Северной Европы - импорт из Швеции в страны Балтии увеличился на 135% в октябре, а импорт из Польши, где цены были выше, снизился на 69%. Хотя в октябре цены в Северной Европе упали, в других европейских странах они продолжают расти.

Представители Augstsprieguma tīkls отмечают, что в некоторые дни октября из-за осенних штормов было сезонное падение цен, что связано с ростом генерации на ветряных электростанциях.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) за поведение болельщиков во время матча сборных Латвии и Норвегии, сыгранного в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч между сборными Латвии и Норвегии состоялся 4 сентября на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счетом 2:0.

В заявлении ФИФА говорится, что во время матча был нарушен 16-й пункт дисциплинарного кодекса, который касается обеспечения порядка и безопасности на стадионе. За использование болельщиками пиротехники ЛФФ получила штраф в размере 3500 швейцарских франков (около 3300 евро).

Кроме того, ФИФА констатировала нарушения во время другого матча с участием сборной Латвии, который состоялся 7 сентября на выезде против Черногории (0:0). Инцидент произошел на 70-й минуте, когда местные болельщики начали скандировать с трибун оскорбительные и гомофобные высказывания в адрес вице-премьера Черногории Дритана Абазовича.

Футбольный союз Черногории получил штраф в размере 20 000 швейцарских франков (около 19 000 евро), а сборная Черногории в качестве наказания следующий домашний матч проведет на частично закрытом стадионе.

Эти новости озвучил робот.