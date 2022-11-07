Слушай Delfi. Реновировация "литовки" в Пурвциемсе, США просят Украину показать открытость к переговорам
Foto: DELFI
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Три железнодорожные станции интегрируют в систему общественного транспорта Риги;
  • Сдан в эксплуатацию реновированный 5-этажный дом на ул. Дзелзавас;
  • СМИ: квоты на CO2 для щепы могут привести к повышению тарифов на тепло;
  • В Царникаве за 5 млн евро построят пункт мобильности и велодорожку в Ригу;
  • Кличко не исключает полного блэкаута Киева и эвакуации населения;
  • В Танзании самолет потерпел крушение и упал в озеро Виктория: 19 погибших;
  • СМИ: США просят Украину показать открытость к переговорам с Россией.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 ноября.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai