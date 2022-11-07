Слушай Delfi. Реновировация "литовки" в Пурвциемсе, США просят Украину показать открытость к переговорам

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- Три железнодорожные станции интегрируют в систему общественного транспорта Риги;
- Сдан в эксплуатацию реновированный 5-этажный дом на ул. Дзелзавас;
- СМИ: квоты на CO2 для щепы могут привести к повышению тарифов на тепло;
- В Царникаве за 5 млн евро построят пункт мобильности и велодорожку в Ригу;
- Кличко не исключает полного блэкаута Киева и эвакуации населения;
- В Танзании самолет потерпел крушение и упал в озеро Виктория: 19 погибших;
- СМИ: США просят Украину показать открытость к переговорам с Россией.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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