Слушай Delfi. Рига начинает проверку частных канализаций, в Даугавпилсе начинается снос памятников

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- Рига начинает проверку частных канализаций;
- Rīgas satiksme: в ноябре изменится расписание некоторых автобусов и троллейбусов;
- Четыре рижских предприятия объединились под общим названием Rīgas nami;
- В Даугавпилсе начинается снос памятников;
- В Риге состоялась памятная акция "Возвращение имен";
- Киев: условие переговоров с Россией - немедленное прекращение войны;
- Евросоюз призывает Россию продолжать участие в зерновой сделке.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 октября.
Эти новости озвучил робот.
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