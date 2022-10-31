Слушай Delfi. Рига начинает проверку частных канализаций, в Даугавпилсе начинается снос памятников
Foto: DELFI
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  • Рига начинает проверку частных канализаций;
  • Rīgas satiksme: в ноябре изменится расписание некоторых автобусов и троллейбусов;
  • Четыре рижских предприятия объединились под общим названием Rīgas nami;
  • В Даугавпилсе начинается снос памятников;
  • В Риге состоялась памятная акция "Возвращение имен";
  • Киев: условие переговоров с Россией - немедленное прекращение войны;
  • Евросоюз призывает Россию продолжать участие в зерновой сделке.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 октября.
Эти новости озвучил робот.

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