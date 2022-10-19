Слушай Delfi. Rīgas Satiksme изменит цены на билеты и судьба законопроекта "против русского языка"

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- В следующем году Rīgas Satiksme изменит цены на билеты;
- Законопроект "против русского языка", скорее всего, "похоронили" в комиссиях;
- В Детской больнице оказался ребенок с редкой инфекцией, от которой есть прививка;
- В Риге начался суд над главой Civinity, который отрицает обвинения;
- За превышение полномочий сместили с должности главу центра реабилитации Vaivari;
- Пророссийские власти Херсонской области объявили о "перемещении" жителей;
- Зеленский: почти треть электростанций Украины разрушена за восемь дней. В его офисе ситуацию назвали "критической";
- Крушение российского бомбардировщика в Ейске. Что известно сутки спустя.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 октября.
Эти новости озвучил робот.
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