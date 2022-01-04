Слушай Delfi. Ригу "очистят" от частного автотранспорта, в Казахстане не утихают массовые протесты
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В Риге в ближайшие годы появится зона низкой эмиссии — это будет сделано для того, чтобы улучшить качество воздуха в столице. В то же время планируется установить плату за въезд в центр города для частных автомобилей. Ожидаются временные сбои в работе латвийского сайта цифровых ковид-сертификатов, а в следующем месяце в Латвии заработает система сдачи тары. Тем временем в Казахстане не утихают протесты, в стране отключили интернет, продолжаются столкновения жителей с полицией. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 5 января.

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