Слушай Delfi. Российские пограничники не пускали в Латвию украинцев, журналисты побывали в разрушенной Бородянке
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  • Ринкевич: если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе;
  • Российские пограничники препятствовали въезду украинцев на территорию Латвии;
  • США объявили о санкциях против дочерей Путина;
  • Уничтоженная Бородянка: голоса из под завалов, расстрелы и мародерство;
  • Лиепая: священник перед заключением брака требует подписаться о поправках в понятии семьи;
  • Германия: спецназ полиции задержал гражданина Латвии за нападение в отеле;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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