Слушай Delfi. Российские пограничники не пускали в Латвию украинцев, журналисты побывали в разрушенной Бородянке

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- Ринкевич: если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе;
- Российские пограничники препятствовали въезду украинцев на территорию Латвии;
- США объявили о санкциях против дочерей Путина;
- Уничтоженная Бородянка: голоса из под завалов, расстрелы и мародерство;
- Лиепая: священник перед заключением брака требует подписаться о поправках в понятии семьи;
- Германия: спецназ полиции задержал гражданина Латвии за нападение в отеле;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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