Слушай Delfi. Россия требует вывести войска США из Восточной Европы, начнется выплата пособий по энергокризису
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Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы и стран Балтии. Латвия готовится к масштабным учениям НАТО. Под Сигулдой паводки привели к провалу на дороге. Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 февраля.

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