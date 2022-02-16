Слушай Delfi. Россия требует вывести войска США из Восточной Европы, начнется выплата пособий по энергокризису

Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы и стран Балтии. Латвия готовится к масштабным учениям НАТО. Под Сигулдой паводки привели к провалу на дороге. Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 февраля.

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