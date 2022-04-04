Слушай Delfi. Россию ждут новые санкции после Бучи, Орбан победил на выборах в Венгрии
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  • Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго;
  • Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии. В победной речи он вспомнил про Зеленского;
  • Зеленский о переговорах с Кремлем: гарантий безопасности еще нет, финал – не обязательно мир;
  • Пьяный водитель Range Rover разбил несколько автомобилей в центре Риги и врезался в дерево;
  • В Даугавпилсе прошло шествие в поддержку Украины;
  • В Латвии возник временный дефицит газа в баллонах;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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