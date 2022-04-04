Слушай Delfi. Россию ждут новые санкции после Бучи, Орбан победил на выборах в Венгрии

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- Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго;
- Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии. В победной речи он вспомнил про Зеленского;
- Зеленский о переговорах с Кремлем: гарантий безопасности еще нет, финал – не обязательно мир;
- Пьяный водитель Range Rover разбил несколько автомобилей в центре Риги и врезался в дерево;
- В Даугавпилсе прошло шествие в поддержку Украины;
- В Латвии возник временный дефицит газа в баллонах;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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