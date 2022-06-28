Слушай Delfi. Рост числа заболевших коронавирусом, победа Остапенко и опаздывающие поезда
Foto: DELFI
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  • Резко выросло число новых случаев заболевания Covid-19
  • Пропавшая в Сигулде пятилетняя девочка найдена мертвой
  • Алена Остапенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона
  • На год закроют участок Бауского шоссе под Баложи
  • Рельсы плавятся: из-за жары возможны задержки поездов
  • Мэр Стакис: в Риге 1800 беженцев могут остаться на улице
  • Предупреждение: на Латвию надвигается гроза

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 июня.

Эти новости озвучил робот.

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