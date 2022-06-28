Слушай Delfi. Рост числа заболевших коронавирусом, победа Остапенко и опаздывающие поезда

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- Рельсы плавятся: из-за жары возможны задержки поездов
- Мэр Стакис: в Риге 1800 беженцев могут остаться на улице
- Предупреждение: на Латвию надвигается гроза
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 июня.
Эти новости озвучил робот.
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