Слушай Delfi. Рост платы за вывоз несортированных отходов и отправка правительства ДНР в отставку

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- В Риге возрастет плата за вывоз несортированных отходов;
- Комиссия Сейма по этике начала дела в отношении депутатов Иесалниекса и Гиргенса;
- Выделено 86 тысяч евро на "усиление этнической сплоченности";
- Только до конца этого года. Правительство продлило меры поддержки украинских беженцев;
- Правительство ДНР отправили в отставку;
- В российскую Госдуму внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы;
- В одной из квартир Риги найдены истощенные котята: процесс спасения животных может занять три месяца.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 июня.
Эти новости озвучил робот.
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