Слушай Delfi. Рост платы за вывоз несортированных отходов и отправка правительства ДНР в отставку
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  • В Риге возрастет плата за вывоз несортированных отходов;
  • Комиссия Сейма по этике начала дела в отношении депутатов Иесалниекса и Гиргенса;
  • Выделено 86 тысяч евро на "усиление этнической сплоченности";
  • Только до конца этого года. Правительство продлило меры поддержки украинских беженцев;
  • Правительство ДНР отправили в отставку;
  • В российскую Госдуму внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы;
  • В одной из квартир Риги найдены истощенные котята: процесс спасения животных может занять три месяца.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 июня.

Эти новости озвучил робот.

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