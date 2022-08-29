Слушай Delfi. Рыбу из пруда у памятника в Пардаугаве отдали зоопарку, Nord Pool поднимает потолок цен до 5000 евро

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- Из пруда возле бывшего памятника в Пардаугаве откачали воду: рыбу отдали зоопарку;
- С сентября повышается тариф на отопление в Пиньки, Кекаве, Елгаве и Даугавпилсе;
- Биржа Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию до 5000 евро;
- Пожар в клубе Aqua Luna на улице Андрейостас: эвакуированы 600 человек;
- В Латвии популярны и неконтролируемы манипуляции с эко-технологиями двигателя автомобиля;
- СМИ: государство планирует ввести плату для бизнесменов за мощность солнечных панелей;
- СМИ: Киев применяет американскую стратегию, разработанную после войны РФ с Грузией.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 августа.
Эти новости озвучил робот.
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