Слушай Delfi. С 6 декабря жители, работающие очно, должны тестироваться на Covid-19, в ЕС — нехватка водителей

Только 18 декабря станет понятно, отменит ли Латвия после 11 января режим чрезвычайной ситуации и ослабит ли "ковидные" ограничения. Если в предрождественскую неделю будет наблюдаться стремительный рост заболеваемости, то к Новому году могут быть введены дополнительные меры безопасности. Но пока же ясно, что на Новый год в стране точно не будут проводиться массовые праздничные мероприятия и салюты — такое решение принял сегодня Кабинет министров. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 23 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки скончались сорок пациентов с Covid-19. Количество умерших пациентов с Covid-19 в Латвии за все время пандемии превысило 4 тысячи человек.

Вчера коронавирус подтвердился у 1 293 жителей страны. Всего в минувшие сутки было произведено 13477 тестов, доля позитивных результатов — 9,6%. Из 1 293 заболевших большинство — 794 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А более трети заболевших — 499 жителей — прошли вакцинацию.

Только 18 декабря может стать понятно, будет ли отменен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 после 11 января. Об этом заявил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш. Если к 18 декабря число инфицированных превысит показатель в 1000-1200 человек в день, а к Рождеству число заболевших резко пойдет вверх, то в преддверии Нового года потребуются дополнительные меры безопасности, предупредил советник министра.

Новогодние праздники страна в любом случае встретит в режиме чрезвычайной ситуации. До 11 января государственным и муниципальным учреждениям не разрешается проводить массовые мероприятия (включая фейерверки), способствующие неконтролируемому скоплению людей. Разрешены будет только камерные торжества и празднества.

С 6 декабря все жители страны, работающие очно, должны будут делать тест на Covid-19 не реже двух раз в неделю. Причем тестироваться должны как невакцинированные, так и вакцинированные сотрудники. Требование относится к работникам, которые контактируют с другими сотрудниками, получателями услуг или посетителями. Такое решение принял сегодня Кабинет министров.

В аннотации к распоряжению говорится: несмотря на то, что количество случаев заболевания Covid-19 в Латвии сейчас сокращается, а также постепенно уменьшается число пациентов с Covid-19, риски все еще высоки. Это связано с очень быстрым распространением Covid-19 в Европе, а также с ожидаемым увеличением мобильности людей в предрождественский период и во время празднования Рождества и Нового года.

Поэтому, чтобы минимизировать риски повторной вспышки Covid-19 с серьезными последствиями для сектора здравоохранения, принято решение производить тестирование на всех рабочих местах. При этом если рабочие обязанности выполняются удаленно или в среде, полностью закрытой от других сотрудников, получателей услуг или посетителей регулярное скрининговое тестирование может не проводиться.

Министр обороны Артис Пабрикс предложил отказаться от проверки удостоверения личности вместе с ковид-сертификатом в общественных местах. Пабрикс пояснил, что во многих местах в Европе не требуется удостоверение личности вместе с ковид-сертификатом. Также он не слышал о случаях, когда, например, охрана магазина выявляла поддельные сертификаты. А у народа, по словам Пабрикса, требование удостоверяющих личность документов вызывает недовольство.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне согласилась с министром обороны, указав, что требование показывать документ — это недоверие к обществу Латвии. Она также заявила, что в Эстонии при проверке сертификата удостоверение личности не требуется.

Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что, по его мнению, "правда где-то посередине". "Я знаю много, много случаев, когда этим злоупотребляют. Люди просто отправляют сертификаты друг другу и заходят в помещение, зная, что у них не спросят удостоверение личности", — подчеркнул Пунтулис.

Кабинет министров пока не принял решение о том, следует ли отказаться от требования предъявлять вместе с сертификатом документ, удостоверяющий личность.

Спасение жизни скончавшегося от Covid-19 лыжного тренера Ингуса Эйдукса было начато вовремя, утверждает глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле .

Дочь тренера ранее заявила, что при первом вызове "Скорой" отцу было отказано в госпитализации. Лиене Ципуле сообщила, что уровень сатурации у пациента при первом вызове "Скорой" не требовал госпитализации. Тренер Эйдукс скончался в начале ноября, после нескольких недель борьбы с Covid-19. Бывший спортсмен прошел полный курс вакцинации Astra Zeneca, однако в октябре тест показал положительный результат.

Общая ситуация с Covid-19 и разделением общества была бы другой, если социальные сети были бы ответственными. Об этом заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Он пояснил, что проблема дезинформации остается актуальной в пандемию. Глава Центра НАТО отметил, что людям, к сожалению, нравятся теории заговора. Особенно в случаях, когда человек чувствует себя беспомощным, а информация такого рода всегда объясняет, что виноват кто-то другой. Исследования показали, что есть страны, которые используют эту ситуацию.

Представители ряда профессий, отказавшиеся вакцинироваться от Covid-19, оказываются в незавидной ситуации на рынке труда, считают эксперты.

Точной статистики, сколько таких людей в Латвии пока нет, но уже очевидно, что возможностей на рынке труда у таких жителей немного. Министерство экономики указывает на то, что уровень вакцинации среди трудоустроенных растет стремительно. В свою очередь, профессор Михаил Хазан отмечает, что жители страны уже ищут работу за пределами Латвии. Правда, все больше и больше европейских стран также запрашивают сертификаты о вакцинации.

По всей Европе наблюдается дефицит водителей грузовиков. В Великобритании насчитывается примерно 100 тысяч вакансий водителей, в Германии и Франции не хватает по 40 тысяч водителей. С нехваткой шоферов сталкиваются и другие страны. Всего в Европейском союзе не хватает около 100-300 тысяч водителей. В Латвии кризис ощущается не так остро, как в ЕС в целом, но ситуация — непростая. Молодежь не хочет идти в профессию. У одного из ведущих предприятий отрасли Kreiss только треть водителей — резиденты Латвии, остальные — нерезиденты. Сложнее всего найти работников на вакансии дальнобойщиков.

Новый посол России Михаил Ванин вручил верительные грамоты президенту Латвии Эгилу Левитсу. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрис Пелшс и новый посол России в Латвии Михаил Ванин подтвердили необходимость продолжения межгосударственного политического диалога и практического сотрудничества. Ванин сменил на посту Евгения Лукьянова, который был послом России в Латвии с февраля 2017 года, а в этом году назначен послом России в Беларуси.

Оппозиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) приглашает президента Эгила Левитса на консультации о целях его дальнейшей деятельности. "Очевидно, что в сложные для страны моменты Левитс просто не может или не хочет выполнять свои президентские обязанности и исчезает "за высокими стенами своего замка", не будучи в состоянии адекватно реагировать на события в обществе", — заявил СЗК. По мнению оппозиционной политической силы, президент не может быть лишь сторонним наблюдателем, особенно сейчас, когда стране нужен сильный лидер.