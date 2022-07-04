Слушай Delfi. Самые популярные партии Латвии и стрельба в торговом центре Копенгагена
Foto: DELFI
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  • В Латвии вынесен первый приговор после расследования Европейской прокуратуры;
  • Названы самые популярные партии за три месяца до выборов в Сейм;
  • Женщина обнаружила скрытую камеру в раздевалке на пляже;
  • Cтрельбa в торговом центре Копенгагена: погибли несколько человек;
  • Экс-сотрудница "Первого канала" покинула немецкий телеканал Welt;
  • Киев: Турция задержала российское судно с украинским зерном.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 июля.

Эти новости озвучил робот.

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