Слушай Delfi. Самые популярные партии Латвии и стрельба в торговом центре Копенгагена

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- В Латвии вынесен первый приговор после расследования Европейской прокуратуры;
- Названы самые популярные партии за три месяца до выборов в Сейм;
- Женщина обнаружила скрытую камеру в раздевалке на пляже;
- Cтрельбa в торговом центре Копенгагена: погибли несколько человек;
- Экс-сотрудница "Первого канала" покинула немецкий телеканал Welt;
- Киев: Турция задержала российское судно с украинским зерном.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 июля.
Эти новости озвучил робот.
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