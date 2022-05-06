Слушай Delfi. Санкции против Алины Кабаевой и дотация на покупку велосипеда от государства
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  • ЕС предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой;
  • Украинские власти показали "бабушку с флагом", ставшую символом пропаганды РФ;
  • Путин извинился за слова Лаврова о "еврейской крови" у Гитлера;
  • Reuters: в Буче находились спецназовцы Росгвардии и псковские десантники;
  • Министр Плешс: возможно, государство будет дотировать велосипеды;
  • В Кенгарагсе совершено убийство: в преступлении подозревается сын убитого.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 мая.

Эти новости озвучил робот.

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