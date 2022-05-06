Слушай Delfi. Санкции против Алины Кабаевой и дотация на покупку велосипеда от государства

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- ЕС предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой;
- Украинские власти показали "бабушку с флагом", ставшую символом пропаганды РФ;
- Путин извинился за слова Лаврова о "еврейской крови" у Гитлера;
- Reuters: в Буче находились спецназовцы Росгвардии и псковские десантники;
- Министр Плешс: возможно, государство будет дотировать велосипеды;
- В Кенгарагсе совершено убийство: в преступлении подозревается сын убитого.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 мая.
Эти новости озвучил робот.
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