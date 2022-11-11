Слушай Delfi. Сбой в пробном онлайн-экзамене для старшеклассников и как в Латвии отметят 11 ноября

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- В четверг старшеклассники сдавали пробный онлайн-экзамен — не все смогли подключиться к системе;
- Шествия с факелами и блиндажные свечи для Украины: как в Латвии отметят 11 ноября;
- Под снесенным советским памятником под Тукумсом обнаружено воинское захоронение;
- Начат сбор подписей за введение запрета на курение в квартире, если это мешает соседям;
- Байден выдвинул на должность нового посла США в Латвии Кристофера Робинсона;
- На рижском рынке серийного жилья наблюдается снижение цен;
- Выборы в США: Байден доволен результатом демократов и собирается на второй срок.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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