Слушай Delfi. Сбой в пробном онлайн-экзамене для старшеклассников и как в Латвии отметят 11 ноября
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  • В четверг старшеклассники сдавали пробный онлайн-экзамен — не все смогли подключиться к системе;
  • Шествия с факелами и блиндажные свечи для Украины: как в Латвии отметят 11 ноября;
  • Под снесенным советским памятником под Тукумсом обнаружено воинское захоронение;
  • Начат сбор подписей за введение запрета на курение в квартире, если это мешает соседям;
  • Байден выдвинул на должность нового посла США в Латвии Кристофера Робинсона;
  • На рижском рынке серийного жилья наблюдается снижение цен;
  • Выборы в США: Байден доволен результатом демократов и собирается на второй срок.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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