Слушай Delfi. Сейм одобрил запрет на мероприятия у советских памятников и Закон о гражданском союзе

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- 9 мая запрещено будет проводить мероприятия ближе чем в 200 метрах от любого памятника советской армии;
- Сейм принял в первом чтении Закон о гражданском союзе, позволяющий урегулировать отношения однополым парам;
- Запрет на выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси вводится до 30 июня 2023 года, но исключения — предусмотрены;
- Украина просит страны Балтии закрыть сухопутные границы с Россией и Беларусью;
- Шойгу впервые за полмесяца комментирует войну: главная цель — Донбасс, призыв увеличивать не будут;
- Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правду;
- Юрмала приближается к критическому пределу в приеме украинских беженцев;
- Впредь в Японии Курилы будут официально называть "незаконно оккупированными Россией территориями";
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 31 марта.
Эти новости озвучил робот.
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