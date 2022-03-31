Слушай Delfi. Сейм одобрил запрет на мероприятия у советских памятников и Закон о гражданском союзе
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  • 9 мая запрещено будет проводить мероприятия ближе чем в 200 метрах от любого памятника советской армии;
  • Сейм принял в первом чтении Закон о гражданском союзе, позволяющий урегулировать отношения однополым парам;
  • Запрет на выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси вводится до 30 июня 2023 года, но исключения — предусмотрены;
  • Украина просит страны Балтии закрыть сухопутные границы с Россией и Беларусью;
  • Шойгу впервые за полмесяца комментирует войну: главная цель — Донбасс, призыв увеличивать не будут;
  • Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правду;
  • Юрмала приближается к критическому пределу в приеме украинских беженцев;
  • Впредь в Японии Курилы будут официально называть "незаконно оккупированными Россией территориями";

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 31 марта.

Эти новости озвучил робот.

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