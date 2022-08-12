Слушай Delfi. Сейм подвергся мощной DdoS-атаке, в Латвии открыт первый магазин Spar
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Сейм утвердил план оказания помощи жителям в отопительном сезоне;
  • Сейм Латвии подвергся мощной DdoS-атаке;
  • По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек;
  • В Латвии открыт первый из 200 магазинов Spar;
  • Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о "военных фейках";
  • Авария в парке аттракционов в Германии: 34 пострадавших;
  • Гражданин Украины на машине прорвался через эстонско-российскую границу;
  • "Мне 21 год, и я очень хочу жить" The Insider опубликовал жалобы в военную прокуратуру от российских солдат, воюющих в Украине, и их семей.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 августа.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
SEB RU
DELFI Brand Studio
Iedvesmai