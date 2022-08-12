Слушай Delfi. Сейм подвергся мощной DdoS-атаке, в Латвии открыт первый магазин Spar

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Сейм утвердил план оказания помощи жителям в отопительном сезоне;
- Сейм Латвии подвергся мощной DdoS-атаке;
- По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек;
- В Латвии открыт первый из 200 магазинов Spar;
- Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о "военных фейках";
- Авария в парке аттракционов в Германии: 34 пострадавших;
- Гражданин Украины на машине прорвался через эстонско-российскую границу;
- "Мне 21 год, и я очень хочу жить" The Insider опубликовал жалобы в военную прокуратуру от российских солдат, воюющих в Украине, и их семей.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 августа.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.