Слушай Delfi. Сформировано "ядро" коалиции и выплачена самая крупная в истории Латвии сумма за ДТП по OCTA
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  • Трио или квартет? "Ядро" коалиции сформировано, нет ясности, пригласят ли "Прогрессивных";
  • Правление "За!" ушло в отставку, взяв на себя политическую ответственность за провал на выборах;
  • "Новое Единство" и "Объединенный список" хотят пересмотреть территориальную реформу;
  • В счета за отопление будет необходимо включать более подробную информацию;
  • За ДТП по OCTA выплачена самая крупная в истории Латвии сумма;
  • Лукашенко впервые объявил об участии Беларуси в войне России против Украины;
  • В Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров;
  • "Священникам пора убираться!" К массовым протестам в Иране присоединились школьницы.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 октября.
Эти новости озвучил робот.

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