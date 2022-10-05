Слушай Delfi. Сформировано "ядро" коалиции и выплачена самая крупная в истории Латвии сумма за ДТП по OCTA

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- Трио или квартет? "Ядро" коалиции сформировано, нет ясности, пригласят ли "Прогрессивных";
- Правление "За!" ушло в отставку, взяв на себя политическую ответственность за провал на выборах;
- "Новое Единство" и "Объединенный список" хотят пересмотреть территориальную реформу;
- В счета за отопление будет необходимо включать более подробную информацию;
- За ДТП по OCTA выплачена самая крупная в истории Латвии сумма;
- Лукашенко впервые объявил об участии Беларуси в войне России против Украины;
- В Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров;
- "Священникам пора убираться!" К массовым протестам в Иране присоединились школьницы.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 октября.
Эти новости озвучил робот.
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