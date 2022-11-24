Слушай Delfi. СГБ проверяет “антифашистские” телеграм-каналы, новая волна ракетных ударов по Украине

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- Телеграм-каналы публиковали данные латвийских политиков, называя их фашистами: начата проверка;
- Нелегальный мусорщик свозил старые вещи на чужие участки под Резекне;
- Канада приглашает в страну 1,5 млн иммигрантов. Зачем ей это понадобилось;
- Новая волна ракетных ударов по Украине. Что известно на данный момент;
- Госдума одобрила законопроект о "гей-пропаганде". Широкие формулировки не смутили депутатов;
- Вторая сенсация на чемпионате мира: Япония одержала волевую победу над Германией.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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