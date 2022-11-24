Слушай Delfi. СГБ проверяет “антифашистские” телеграм-каналы, новая волна ракетных ударов по Украине
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  • Телеграм-каналы публиковали данные латвийских политиков, называя их фашистами: начата проверка;
  • Нелегальный мусорщик свозил старые вещи на чужие участки под Резекне;
  • Канада приглашает в страну 1,5 млн иммигрантов. Зачем ей это понадобилось;
  • Новая волна ракетных ударов по Украине. Что известно на данный момент;
  • Госдума одобрила законопроект о "гей-пропаганде". Широкие формулировки не смутили депутатов;
  • Вторая сенсация на чемпионате мира: Япония одержала волевую победу над Германией.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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