Слушай Delfi. Шлесерс отрицает связь с Путиным, итоги второго дня массированных ударов по украинской инфраструктуре

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- Шлесерс подал заявление в СГБ: в СМИ была опубликована информация о возможной связи политика с Путиным;
- Прокуратура оштрафовала россиянина на 5000 евро за дачу взятки латвийскому пограничнику;
- Рига: демонтированы советские памятники в Румбуле и на берегу Кишэзерса;
- Кроме 100 фоторадаров, в 2023 году на дорогах появятся 16 устройств, измеряющих среднюю скорость движения;
- Управление охраны природы выяснило личность автоводителя, который издевался над медведем;
- Второй день массированных ударов по украинской инфраструктуре. Что известно на данный момент;
- "Российская армия истощена, россияне видят, что Путин ошибся". Британские спецслужбы готовы обнародовать доклад по России.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 октября.
Эти новости озвучил робот.
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