Слушай Delfi. Штраф Lido после смерти работницы и общественные работы для напавшего на юношу с украинским флагом

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- Lido заплатит штраф в связи со смертью работницы;
- В Мадоне количество осадков во вторник превысило месячную норму;
- В Латвии закончилась эпидемия гриппа;
- Левитс: вторжение России в Украину воскрешает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии;
- Напавший на юношу из-за украинского флага может получить 200 часов общественных работ;
- ВОЗ: оспа обезьян тревожит врачей, но Covid-19 намного опаснее, даже после вакцинации;
- Алексея Навального перевели из колонии в Покрове в ИК-6 в Мелехово.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 июня.
Эти новости озвучил робот.
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