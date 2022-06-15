Слушай Delfi. Штраф Lido после смерти работницы и общественные работы для напавшего на юношу с украинским флагом
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  • Lido заплатит штраф в связи со смертью работницы;
  • В Мадоне количество осадков во вторник превысило месячную норму;
  • В Латвии закончилась эпидемия гриппа;
  • Левитс: вторжение России в Украину воскрешает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии;
  • Напавший на юношу из-за украинского флага может получить 200 часов общественных работ;
  • ВОЗ: оспа обезьян тревожит врачей, но Covid-19 намного опаснее, даже после вакцинации;
  • Алексея Навального перевели из колонии в Покрове в ИК-6 в Мелехово.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 июня.

Эти новости озвучил робот.

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