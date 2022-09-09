Слушай Delfi. Скончалась королева Елизавета II, Сейм одобрил полный переход школ на госязык

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- Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы II. Новый король — Карл III;
- "Латышские школы для латышей и для нацменьшинств". Сейм одобрил полный переход школ на госязык;
- Оценивается возможность изучения в школах предмета STEM вместо русского языка;
- Сейм вывел Латвийскую Православную церковь из-под власти Московского Патриархата;
- С конца недели в Латвию вновь поступает российский газ;
- Правительство Латвии ввело ограничения на въезд для граждан России с визами ЕС;
- Москва пообещала ответ на решение стран Балтии и Польши ограничить въезд россиянам;
- Война России против Украины. ВСУ сообщают об освобождении 700 кв. км территории.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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