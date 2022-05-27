Слушай Delfi. Смена названия улицы Маскавас и проблемы в отрасли строительства

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- Кажоциньш: нам надо попытаться понять русское меньшинство;
- Борданс: со сменой названия улицы Маскавас спешить нельзя;
- Cейм разрешил NEPLP ограничивать вещание зарубежных программ, угрожающих суверенитету других стран;
- Застройщик: отрасль строительства в Латвии близка к чрезвычайной ситуации;
- Глава Центра содержания образования: дефицит учителей, уроки патриотизма, переход на госязык и короткие каникулы;
- Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной;
- ПЦУ призывает лишить патриарха Кирилла престола.
- Ушел из жизни клавишник и сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 мая.
Эти новости озвучил робот.
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