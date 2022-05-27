Слушай Delfi. Смена названия улицы Маскавас и проблемы в отрасли строительства
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  • Кажоциньш: нам надо попытаться понять русское меньшинство;
  • Борданс: со сменой названия улицы Маскавас спешить нельзя;
  • Cейм разрешил NEPLP ограничивать вещание зарубежных программ, угрожающих суверенитету других стран;
  • Застройщик: отрасль строительства в Латвии близка к чрезвычайной ситуации;
  • Глава Центра содержания образования: дефицит учителей, уроки патриотизма, переход на госязык и короткие каникулы;
  • Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной;
  • ПЦУ призывает лишить патриарха Кирилла престола.
  • Ушел из жизни клавишник и сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер


Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 мая.

Эти новости озвучил робот.

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