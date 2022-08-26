Слушай Delfi. Снесен последний элемент памятника в парке Победы, Путин увеличил армию до 2 миллионов человек

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- Снесен последний элемент памятника в парке Победы — 79-метровый обелиск;
- Госполиция выявила провокаторов и призывает не собираться на месте демонтированного памятника;
- Рижская дума: стела в парке Победы была демонтирована намного раньше, чем планировалось;
- Политолог: демонтаж обелиска в Пардаугаве станет кульминацией, затем, возможно, общество успокоится;
- Жданок: президент должен отозвать заявления об изоляции нелояльных жителей Латвии;
- Путин увеличил армию России до 2 миллионов человек;
- Расследование: Дочь Путина постоянно летала в Германию;
- На Запорожье готовятся к возможной аварии на ЗАЭС.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 августа.
Эти новости озвучил робот.
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