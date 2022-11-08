Слушай Delfi. Снижение активности на рынке новых проектов и как живет Киев без света

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- Жилье в новостройках Риги: как рынок отреагировал на изменения в законодательстве;
- "Новое Единство": непонятно, кого представляет Пиленс;
- В Латвии наблюдается бум страхования здоровья: оно составляет более пятой части рынка;
- В темном-темном городе. Как живет Киев без света;
- Путин: в зоне "спецоперации" находятся 80 000 мобилизованных, 50 000 из них принимают участие в боях;
- WSJ: владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников;
- "Мы мчимся по шоссе в климатический ад". В Египте проходит саммит ООН по климату.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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