Слушай Delfi. Собрание у памятника в парке Победы, разведка США опубликовала доклад о войне в Украине
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Кариньш: происходившему сегодня в Пардаугаве нет оправданий. Премьер требует объяснений у главы МВД;
  • У памятника в парке Победы был задействован спецбатальон Госполиции; люди разошлись;
  • К вечеру у памятника в парке Победы вновь образовался ковер из цветов;
  • Домбрава обещает новый законопроект, который заставит покинуть Латвию ненавидящих ее людей;
  • Доклад разведки США по войне в Украине и планам Путина. Главное;
  • Раскол СЗК привел к созданию нового политического альянса; голоса русскоязычных расцениваются как ресурс;
  • Таможню покидают опытные сотрудники; необходимо повышение зарплат;
  • С сентября дети украинских беженцев в Латвии смогут учиться только на латышском и украинском языках.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 мая.

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?