Слушай Delfi. Собрание у памятника в парке Победы, разведка США опубликовала доклад о войне в Украине

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Кариньш: происходившему сегодня в Пардаугаве нет оправданий. Премьер требует объяснений у главы МВД;
- У памятника в парке Победы был задействован спецбатальон Госполиции; люди разошлись;
- К вечеру у памятника в парке Победы вновь образовался ковер из цветов;
- Домбрава обещает новый законопроект, который заставит покинуть Латвию ненавидящих ее людей;
- Доклад разведки США по войне в Украине и планам Путина. Главное;
- Раскол СЗК привел к созданию нового политического альянса; голоса русскоязычных расцениваются как ресурс;
- Таможню покидают опытные сотрудники; необходимо повышение зарплат;
- С сентября дети украинских беженцев в Латвии смогут учиться только на латышском и украинском языках.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также