Слушай Delfi. Сокращение военной активности в Украине и отказ от искусственного снижения цен на топливо

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- Кариньш: не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо;
- С апреля работодатели оплачивают работникам девять, а не десять дней больничного;
- Будут сняты "ковидные" ограничения на въезд из третьих стран;
- В Литву рвутся работники из Беларуси, образовалась очередь в 10 000 человек;
- Сартс: не стоит пока надеяться на позитивный исход переговоров о мире между Россией и Украиной;
- Россия заявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова "в разы";
- Лидер "Согласия" Урбанович ответил на слова главы МИД Ринкевича о концепции политической нации;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 марта.
Эти новости озвучил робот.
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