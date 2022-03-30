Слушай Delfi. Сокращение военной активности в Украине и отказ от искусственного снижения цен на топливо
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  • Кариньш: не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо;
  • С апреля работодатели оплачивают работникам девять, а не десять дней больничного;
  • Будут сняты "ковидные" ограничения на въезд из третьих стран;
  • В Литву рвутся работники из Беларуси, образовалась очередь в 10 000 человек;
  • Сартс: не стоит пока надеяться на позитивный исход переговоров о мире между Россией и Украиной;
  • Россия заявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова "в разы";
  • Лидер "Согласия" Урбанович ответил на слова главы МИД Ринкевича о концепции политической нации;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 марта.

Эти новости озвучил робот.

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