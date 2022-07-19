Слушай Delfi. Списки кандидатов от "Согласия" и 80-килограммовая рыба-меч в на Лиепайском пляже
Foto: DELFI
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  • На обучение в латвийских университетах поcтупило наименьшее количество заявок за последние три года;
  • Право голоса для неграждан и выбор языка обучения. "Согласие" подало списки кандидатов в депутаты Сейма;
  • Лембергс: Латвия не готова отразить любое нападение и нуждается в помощи;
  • На Лиепайский пляж выбросило 80-килограммовую рыбу-меч;
  • В Латвии растет заболеваемость Covid-19: на прошлой неделе количество новых случаев увеличилось на 42%;
  • Если Россия не будет поставлять газ? Какой план есть у ЕС;
  • В Эстонии новое правительство (но прежний премьер-министр);
  • В Британии планируют открыть воздушную "супермагистраль" для дронов.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 июля.
Эти новости озвучил робот.

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