Слушай Delfi. Списки кандидатов от "Согласия" и 80-килограммовая рыба-меч в на Лиепайском пляже

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- На обучение в латвийских университетах поcтупило наименьшее количество заявок за последние три года;
- Право голоса для неграждан и выбор языка обучения. "Согласие" подало списки кандидатов в депутаты Сейма;
- Лембергс: Латвия не готова отразить любое нападение и нуждается в помощи;
- На Лиепайский пляж выбросило 80-килограммовую рыбу-меч;
- В Латвии растет заболеваемость Covid-19: на прошлой неделе количество новых случаев увеличилось на 42%;
- Если Россия не будет поставлять газ? Какой план есть у ЕС;
- В Эстонии новое правительство (но прежний премьер-министр);
- В Британии планируют открыть воздушную "супермагистраль" для дронов.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 июля.
Эти новости озвучил робот.
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