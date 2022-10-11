Слушай Delfi. Столкновение автобуса с самосвалом, полиция проверит агрессивное отношение к участникам Namejs 2022
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  • Автобус "Петербург — Рига" столкнулся в Ленобласти с самосвалом: есть погибший и раненые граждане Латвии;
  • Полиция начала проверку в связи с агрессивным отношением к участникам военных учений Namejs 2022;
  • "Стабильность": произошли "опечатки" в информации, поданной Гревцовой в ЦИК;
  • "Хочет вернуться в прошлое" — Кариньш об "Объединенном списке" и судьбе коалиции;
  • Владимир Линдерман освобожден под залог в 6000 евро;
  • Левитс: переименовать улицы должен нынешний Сейм;
  • Германия собирается отправить в Украину современные системы ПВО;
  • Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 октября.
Эти новости озвучил робот.

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