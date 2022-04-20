Слушай Delfi. Строительство СПГ-терминала в Латвии и компенсация инфляции пособиями
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  • Правительство может компенсировать инфляцию жилищными пособиями и более ранней индексацией пенсий
  • Кабмин концептуально поддержал отказ от российского газа и строительство СПГ-терминала в Латвии
  • Грядет повышение зарплат полицейских, пожарных, спасателей, пограничников, работников тюрем
  • KNAB: владельцы аэропорта в Тукумсе фигурируют в деле о предложении взятки литовскому госчиновнику
  • Цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 64%
  • Литва запретила публичное использование георгиевской ленты и символа Z
  • В России засекретят данные о родственниках погибших в Украине военных
  • Власти ЮАР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения


Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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