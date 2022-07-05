Слушай Delfi. Суд отклонил прошение ПБК о возобновлении вещания, в Египте после нападения акул погибли туристки
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  • Суд отклонил прошение ПБК о возобновлении лицензии на вещание телеканала;
  • Названо вещество, обнаруженное в воде возле городского пляжа на Кипсале;
  • "Как будто террористы ворвались". Пабрикс рассказал о ЧП, случившемся на саммите НАТО в Мадриде;
  • Вооружен и опасен. В Чикаго задержан подозреваемый в стрельбе на параде по случаю Дня независимости;
  • В Хургаде из-за нападения акул погибли уже две туристки. Стоит ли опасаться тем, кто едет в Египет и другие страны;
  • Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск;
  • Обрушение ледника в Италии: шестеро погибших, около 20 пропали без вести.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 июля.

Эти новости озвучил робот.

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