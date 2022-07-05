Слушай Delfi. Суд отклонил прошение ПБК о возобновлении вещания, в Египте после нападения акул погибли туристки

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- Суд отклонил прошение ПБК о возобновлении лицензии на вещание телеканала;
- Названо вещество, обнаруженное в воде возле городского пляжа на Кипсале;
- "Как будто террористы ворвались". Пабрикс рассказал о ЧП, случившемся на саммите НАТО в Мадриде;
- Вооружен и опасен. В Чикаго задержан подозреваемый в стрельбе на параде по случаю Дня независимости;
- В Хургаде из-за нападения акул погибли уже две туристки. Стоит ли опасаться тем, кто едет в Египет и другие страны;
- Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск;
- Обрушение ледника в Италии: шестеро погибших, около 20 пропали без вести.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 июля.
Эти новости озвучил робот.
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