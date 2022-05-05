Слушай Delfi. Суд постановил вернуть некоторые русскоязычные телеканалы, РФ готовит "референдумы" в Украине
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  • Латвийский суд постановил на время вернуть "THT — Комеди" и другие русскоязычные телеканалы;
  • AP: При бомбардировке драмтеатра в Мариуполе могли погибнуть 600 человек;
  • Зеленский обратился к генсеку ООН из-за Азовстали;
  • Из Эстонии выслан пропагандист и руководитель "Бессмертного полка";
  • Аннексия юго-востока. РФ готовит "референдумы";
  • Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за "покушение на терроризм".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 мая.

Эти новости озвучил робот.

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