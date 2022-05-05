Слушай Delfi. Суд постановил вернуть некоторые русскоязычные телеканалы, РФ готовит "референдумы" в Украине

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- Латвийский суд постановил на время вернуть "THT — Комеди" и другие русскоязычные телеканалы;
- AP: При бомбардировке драмтеатра в Мариуполе могли погибнуть 600 человек;
- Зеленский обратился к генсеку ООН из-за Азовстали;
- Из Эстонии выслан пропагандист и руководитель "Бессмертного полка";
- Аннексия юго-востока. РФ готовит "референдумы";
- Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за "покушение на терроризм".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 мая.
Эти новости озвучил робот.
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