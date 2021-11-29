Слушай Delfi. Тестирование очно работающих, вероятно, не будет обязательным. На Латвию надвигается метель

Правящая коалиция намерена отказаться от первоначального замысла — сделать обязательным тестирование всех очно работающих жителей страны. Массовая ревакцинация, видимо, неизбежна: Кабинет министров уже готовится установить срок действия сертификатов Covid-19. Премьер Кришьянис Кариньш уже сообщил, что получил уже третью инъекцию. На Латвию надвигается сильнейший за последние годы снегопад. Об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 29 ноября.

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В воскресенье, 28 ноября, в Латвии зарегистрировано 315 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти девяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Все умершие — старше 70 лет.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 189 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 126 человек были вакцинированы. В воскресенье сделано 3872 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

Тестирование на Covid-19 на рабочих местах, возможно, будет добровольным, а не обязательным, как предполагалось ранее. Такое предложение рассмотрит в понедельник Совет коалиционных партий, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандис Сабаев. Причина — у жителей нет ясности с тем, как будут раздаваться бесплатные антигенные тесты самостоятельного использования на Covid-19.

Однако дело, похоже, не только в недостаточной информированности жителей. Согласно имеющейся у премьера Кришьяниса Кариньша информации, закупка, в рамках которой Государственный оборонный центр закупок и логистики обороны решил заключить первый договор о поставке антигенных тестов с Ekspress Laboratorija, начали оценивать правоохранительные органы.

Правительство на прошлой неделе решило сделать с 6 декабря обязательным тестирование всех очно работающих сотрудников, которые контактируют с коллегами, посетителями и клиентами. Предполагалось, что тестирование — быстрыми антигенными тестами — должно проводиться минимум два раза в неделю.

Предусматривалось, что государство возьмет все затраты на себя, закупив тесты. В то же время правительство не утвердило порядок распределения и раздачи таких тестов, пообещав сделать это до 6 декабря. Порядок не утвержден до сих пор.

Известно, что первую поставку на сумму в 3 миллиона евро обеспечит Ekspress laboratorija. Эта фирма-победитель ценового опроса была учреждена только весной этого года. Уже после объявления результатов конкурса из списка совладельцев предприятия исчез гражданин России Сергей Лебедев. Обладатель контрольного пакета и единственное должностное лицо предприятия Елена Путвике ранее бизнесом не занималась.

В ближайшие месяцы Латвии нужно будет произвести ревакцинацию нескольких сотен тысяч жителей. Поэтому правительство рассматривает возможность установить срок действия ковид-сертификатов.

Более всего в ревакцинации нуждаются те, кто прививался вакциной Janssen. Эту вакцину выбирали те, кто хотел обойтись одним, а не двумя уколами. Одной дозы оказалось недостаточно для долгосрочной защиты. Теперь трудно убедить тех, кто специально выбирает именно эту вакцину из-за одной дозы, что им следует сделать еще один укол. Не менее важна и ревакцинация тех, кто привился AstraZeneca. На это указывает статистика о госпитализациях с Covid-19 вакцинированных пациентов. Среди госпитализированных были те, кто привился Pfizer и Moderna, но больше всего — вакцинированных AstraZeneca. Такая же ситуация со смертями от Covid-19 вакцинированных пациентов.

О необходимости ревакцинации политики говорят уже несколько месяцев. Все больше стран — Израиль, США, соседняя Литва — делают ревакцинацию все более доступной. В Латвии сейчас официально доступ к ревакцинации получили люди старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями с 18 лет, а также представители профессий, связанных с высоким риском заражения. Во всех случаях доступ к ревакцинации открывается с момента истечения полугода после последней инъекции. В то же время на портале manavakcina.lv открываются по истечению полугодового срока и "окна" ревакцинации для жителей моложе 50 лет.

Прогнозируется, что в декабре-январе привитых бустерной дозой будет около полумиллиона человек.

Эксперты опасаются, что из-за большого наплыва желающих доступ к бустерной дозе прививки будет затруднен для пожилых людей, которые нуждаются в ревакцинации срочно. И может повториться весенний сценарий, когда наиболее уязвимые группы населения не будут вакцинированы вовремя.

Еврокомиссия уже рекомендовала ввести срок годности сертификата Covid-19. По такому же сценарию пойдет, вероятно, и Латвия. Это означает, что ревакцинация будет массовой и неизбежной.

В то же время известно, что в Латвии 400 тысяч взрослых вообще не привиты от Covid-19. Среди них 128 тысяч пожилых людей.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сделал третью прививку от Covid-19. Глава правительства призывает всех, кто сделал прививку давно, получить третью бустерную дозу.

К субботе, 27 ноября, третью прививку от Covid-19 сделали около 60 700 жителей Латвии или 3,2% от населения страны.

Lidl откроет в Риге два новых магазина в начале декабря. Двухэтажный торговый центр откроется на Тейке на Бривибас гатве 254 уже 2 декабря. Он будет работать в "зеленом" режиме. Доступ в этот торговый центр будет только по предъявлении "ковидного" сертификата. Это будет первый магазин Lidl, работающий в "зеленом режиме". Сумма инвестиций в создание торгового центра на Тейке — восемь миллионов евро.

Новый магазин Lidl в Зиепниеккалнсе будет доступен для всех жителей, включая невакцинированных. Новый магазин находится на улице Вальдекю 39а.

В обоих новых магазинах создано более 100 рабочих мест. Lidl уже открыл в Латвии в октябре 15 магазинов. Расширение сети в Риге и других городах продолжается.

"Оранжевое предупреждение": на Латвию надвигается сильнейший за последние годы снегопад. В понедельник вечером и в ночь на вторник в восточной и центральной части Латвии усилится снегопад. По прогнозам синоптиков, это будет один из сильнейших снегопадов за последние годы.

На юге Латгалии вновь ожидается дождь и мокрый снег; во вторник утром и днем ​​только снег и мокрый снег.

Толщина снежного покрова в Селии, а также во многих местах Латгалии, Видземе и Земгале во вторник достигнет 17-22 сантиметров.

Видимость во время снегопада может снизиться до нескольких сотен метров. Из-за заторов некоторые участки второстепенных дорог в восточной и центральной части Латвии могут стать непроходимыми.

В Курземе будет мало снега, только облака с моря могут вызвать сильный снегопад в отдельных местах. Во вторник днем ​​снегопад продолжится в основном на востоке страны, в других местах будет меньше облаков и будет светить солнце.

В Риге самый сильный снегопад ожидается вечером в понедельник и в ночь на вторник. Ночью и утром порывы северного и северо-западного ветра усилятся примерно до 20 метров в секунду. Средняя толщина снежного покрова превысит десять сантиметров. В понедельник вечером температура воздуха опустится до -3 градусов, затем будет колебаться около нуля.

Эти новости озвучил робот.