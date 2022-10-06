Слушай Delfi. У партии Росликова могут быть проблемы с доступом к гостайне, на месте памятника будет скейт-парк

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- У депутатов нового Сейма от партии Росликова могут быть проблемы с получением доступа к гостайне;
- Кариньш не видит непреодолимых препятствий для того, чтобы в коалиции были четыре партии;
- В ближайшие дни завершится демонтаж остатков памятника в Пардаугаве, на его месте сначала будет скейт-парк;
- Rīgas satiksme работает над стратегией, которая позволит сохранить скидки на проезд и не повышать цены;
- C предназначенных для Украины автомобилей сняли 18 аккумуляторов; начат уголовный процесс;
- New York Times: спецслужбы США считают, что к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина;
- Исследование: в России мобилизованы уже более 213 тысяч человек.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 октября.
Эти новости озвучил робот.
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