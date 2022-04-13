Слушай Delfi. Убийство у ТЦ Alfa и задержание кума Путина в Украине

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- В лесу возле ТЦ Alfa убит человек, второй ранен: полиция ведет розыск подозреваемого;
- Зеленский: в Украине задержан кум президента РФ Виктор Медведчук;
- Штайнмайер принял к сведению, что в Киеве не ждут его визита;
- В Резекне планируется четырехкратное увеличение тарифа на теплоснабжение;
- В Рижском заливе, возможно, был замечен кит;
- Пользователи с белорусскими и российскими адресами э-почты больше не смогут получать сообщения от CSDD;
- "Выращивали поросль неонацизма". Главное из выступления Путина на космодроме Восточный;
- Украинские военные подозревают Россию в химатаке в Мариуполе, эксперты призывают относиться к этому осторожно. Что известно;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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