Слушай Delfi. Убийство у ТЦ Alfa и задержание кума Путина в Украине
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  • В лесу возле ТЦ Alfa убит человек, второй ранен: полиция ведет розыск подозреваемого;
  • Зеленский: в Украине задержан кум президента РФ Виктор Медведчук;
  • Штайнмайер принял к сведению, что в Киеве не ждут его визита;
  • В Резекне планируется четырехкратное увеличение тарифа на теплоснабжение;
  • В Рижском заливе, возможно, был замечен кит;
  • Пользователи с белорусскими и российскими адресами э-почты больше не смогут получать сообщения от CSDD;
  • "Выращивали поросль неонацизма". Главное из выступления Путина на космодроме Восточный;
  • Украинские военные подозревают Россию в химатаке в Мариуполе, эксперты призывают относиться к этому осторожно. Что известно;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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