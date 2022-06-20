Слушай Delfi. Учителя готовятся к бессрочной забастовке, счета за отопление будут определять выбор места жительства

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- В сентябре учителя проведут бессрочную забастовку;
- В одном из латвийских городов тариф на теплоснабжение может вырасти почти на 40%;
- Эксперт: счета за отопление будут определять выбор места жительства;
- На Лиго проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным;
- Лидер "Согласия" Урбанович призывает остановить "вспышку русофобии";
- Telegram запустил платную подписку;
- Выборы во Франции: Макрон теряет большинство в парламенте.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 20 июня.
Эти новости озвучил робот.
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