Слушай Delfi. Учителя готовятся к бессрочной забастовке, счета за отопление будут определять выбор места жительства
Foto: DELFI
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  • В сентябре учителя проведут бессрочную забастовку;
  • В одном из латвийских городов тариф на теплоснабжение может вырасти почти на 40%;
  • Эксперт: счета за отопление будут определять выбор места жительства;
  • На Лиго проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным;
  • Лидер "Согласия" Урбанович призывает остановить "вспышку русофобии";
  • Telegram запустил платную подписку;
  • Выборы во Франции: Макрон теряет большинство в парламенте.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 20 июня.

Эти новости озвучил робот.

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