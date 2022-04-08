Слушай Delfi. Удар по вокзалу в Краматорске и эмбарго на поставки угля из России
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  • Удар по вокзалу в Краматорске: десятки погибших, городские власти начинают эвакуацию жителей;
  • Евросоюз ввел эмбарго на поставки угля из России;
  • NEPLP заблокировал еще 16 российских сайтов: среди них есть mail.ru;
  • Латвийцы сдают жилье украинцам бесплатно, но государство все равно требует заплатить налог;
  • Голубева: в "черный список" включены 15 граждан России и Беларуси;
  • PMLP решило выдавать паспорта только в порядке живой очереди – лимит номерков превышен к 9 утра;
  • Порча плакатов и нецензурная брань: Ziedot.lv жалуется на нападки со стороны латвийцев из-за помощи Украине;
  • Президентские выборы во Франции: может ли Марин Ле Пен выиграть у Эммануэля Макрона?

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 8 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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