Слушай Delfi: уголовная ответственность за фейковые сертификаты и продажа Wolt американцам
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Комиссия Сейма поддержала введение уголовной ответственности за использование поддельного ковид-сертификата, министерства готовят очередную большую закупку — в этот раз будут закупать быстрые тесты на Covid-19, а популярный сервис доставки еды Wolt будет продан американцам — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 10 ноября.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 1689 новых случаев Covid-19 , 37 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего во вторник было произведено 14 488 тестов, доля позитивных результатов — 11,5%. Из 1689 заболевших большинство — 1117 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 572 инфицированных прошли вакцинацию.

Все скончавшиеся были старше 40 лет. Среди умерших 34 покойных не были вакцинированы, трое — были привиты.

Юридическая комиссия Сейма одобрила введение уголовной ответственности за покупку и хранение поддельного ковид-сертификата. Также планируется установить уголовную ответственность за использование действующего сертификата, который был выдан другому человеку.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма, авторы законопроекта ссылаются на прозвучавшую публично информацию о нескольких десятках уголовных процессах в связи с подделкой ковид-сертификатов, а также использовании фейковых документов и чужих сертификатов, попытках подкупа медицинских работников. Такие действия угрожают здоровью общества и должны считаться преступлением, указано в аннотации к законопроекту.

Поправки к закону призваны установить, что за такие нарушения будут наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

В то же время предусмотрено, что от уголовной ответственности можно будет освободить тех, кто после совершения преступления добровольно признается в произошедшем и активно будет способствовать раскрытию дела и его расследованию.

Как отметили авторы законопроекта, новый регламент будет применяться и в случае с распространения других вакцинно-контролируемых болезней.

Впредь в общественном секторе чаще будут использоваться быстрые тесты на Covid-19. На закупку необходимых тестов потребуются 14 миллионов евро. Министерство здравоохранения поясняет, что расширение использования антигенных тестов на Covid-19, результат которых человек получает сразу, без участия лаборатории, связано с тем, что необходимо обеспечить непрерывность деятельности критически важных для общества отраслей и оказания столь же необходимых услуг.

В долгосрочной перспективе более широкое использование таких тестов не только снизит нагрузку на лаборатории, но и расходы на тестирование. Такой метод тестирования, снижения распространенности Covid-19 широко используется не только в ЕС, но и в других странах мира, подчеркивает Минздрав.

И общественный, и частный сектор сталкиваются с тем, что один заболевший Covid-19 отправляет на карантин нередко десятки своих коллег, признаваемых контактными лицами. В отдельных случаях речь идет о парализации деятельности всего производства или учреждения.

Кабинет министров во вторник принял решение, что с 15 ноября вакцинированные и переболевшие работники критически важных сфер, признанные контактными лицами, могут не соблюдать домашний карантин, если перед каждым рабочим днем в течение недели будут сдавать анализы на Covid-19.

Европейский центр профилактики заболеваний отмечает, что экспресс-тесты для определения антигена обычно менее чувствительны, чем ПЦР-тесты, преимущества самопроверки при интенсивной нагрузке перевешивает эти риски. Использование таких тестов повышает доступность тестирования, ускоряет диагностику и, таким образом, позволяет раньше отправиться на изоляцию и снижает риск дальнейшего распространения инфекции. Использование самотестирования особенно полезно в условиях высокой распространенности вируса, поскольку снижает нагрузку на лаборатории и медицинские учреждения, отмечает центр.

Финская компания Wolt Enterprises, управляющая популярным в Латвии сервисом доставки еды Wolt будет продана американской компании DoorDash примерно за семь миллиардов евро. DoorDash — крупнейшая в США компания по доставке еды, которая таким образом распространит сферу своей деятельности на Европу и Израиль.

Основанная восемь лет назад компания DoorDash оказывает услуги по доставке еды в 7000 городах США, Японии, Канады, Австралии и других стран. В основанной в 2014 году компании Wolt сейчас работает более 4000 человек. В Риге Wolt начала работать в 2017 году, сейчас компания также занимается доставкой еды в Лиепае.

Генеральный директор и основатель Wolt Мики Кууси продолжит возглавлять компанию, только теперь под патронажем DoorDash — как одно из направлений работы американского гиганта.

Сделку планируется завершить в первой половине 2022 года.

Мики Кууси отметил, что сервис Wolt продолжит работать по уже действующей модели, для клиентов компании ничего не изменится. Сохранится также и бренд Wolt.

Две большие группы нелегальных мигрантов проникли в Польшу с территории Беларуси, сообщает в среду, 10 ноября, польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу. По данным радиостанции, несколько десятков человек прорвали пограничные заграждения в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж, сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович рассказала, что в обоих случаях заграждения были снесены с применением силы. Часть мигрантов удалось вернуть к линии границы, поиски остальных продолжаются, сказала она.

Отмечается, что возле пограничного перехода "Кузница", где нелегалы пытались прорваться через заграждения в начале этой недели, обстановка на данный момент спокойная. На белорусской стороне находится несколько сотен человек.

Как уже сообщалось, 8 ноября к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

В середине ноября ожидаются морозы, прогнозируют синоптики. В первой половине предстоящей недели станет прохладнее. Столбик термометра может опускаться в Видземе и Латгале до -10 градусов. Будет солнечно, осадков не ожидается.

Что касается этой недели, то в четверг ветер стихнет. Температура воздуха — от +6 до +12 градусов, на юго-востоке страны — не выше +4 градусов.

В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода, будет от +6 до +10 градусов.

В выходные дни местами ожидаются осадки, станет прохладнее, ветер сменит направление на восточное.

Эти новости озвучил робот.

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