Слушай Delfi. Уголовное преследование Бондарса и снижение средней зарплаты в Латвии

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- Прокуратура инициирует выдачу Сеймом для уголовного преследования депутата Бондарса;
- В Латвии уменьшилась средняя зарплата;
- Автотранспортная дирекция зарегистрировала конкурента Bolt;
- Будут организованы лагеря для украинских и латвийских детей;
- Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению Лаврова о здоровье Путина;
- В Литве людей из группы риска начали прививать четвертой дозой вакцины от Covid-19;
- Евросоюз запретит российскую нефть за исключением поставок по трубопроводам.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 мая.
Эти новости озвучил робот.
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