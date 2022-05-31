Слушай Delfi. Уголовное преследование Бондарса и снижение средней зарплаты в Латвии
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  • Прокуратура инициирует выдачу Сеймом для уголовного преследования депутата Бондарса;
  • В Латвии уменьшилась средняя зарплата;
  • Автотранспортная дирекция зарегистрировала конкурента Bolt;
  • Будут организованы лагеря для украинских и латвийских детей;
  • Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению Лаврова о здоровье Путина;
  • В Литве людей из группы риска начали прививать четвертой дозой вакцины от Covid-19;
  • Евросоюз запретит российскую нефть за исключением поставок по трубопроводам.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 мая.

Эти новости озвучил робот.

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